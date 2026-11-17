Luego del domingo libre tras el amistoso ante River Plate en el Monumental, el plantel albiazul retomó las prácticas para el compromiso de los octavos de final del Torneo Clausura ante Newell’s que se disputará el lunes a las 17.00 en el estadio del Bosque.

La mala noticia en el primer día de entrenamientos fue la confirmación de la baja de Nicolás Barros Schelotto, quien había quedado al margen del amistoso con River por una molestia sufrida en la práctica del jueves y se confirmó que presenta una lesión muscular grado 2 en el recto femoral de la pierna izquierda.

De esta manera, Nicolás se suma a su primo Bautista Barros Schelotto (operado de ambos hombros, recién volverá a jugar en 2027) como los únicos jugadores lesionados, ya que Agustín Colazo y Jeremías Merlo ya están recuperados de sus dolencias musculares. De hecho, Colazo sumó minutos en los dos amistosos ante River y convirtió el tanto de los suplentes mientras que Merlo será parte esta tarde de la despedida de la Reserva ante Atlético Tucumán.

Ante River, el Pata Pereyra no guardó nada y dispuso los titulares que tiene en mente para el partido del lunes por la tarde: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.

En el primer día de prácticas hubo una rutina de gimnasio para luego dar paso a diversos ejercicios tácticos (8 versus 8 con tenencia; 10 versus 10 con apoyos) para finalizar la sesión con trabajos de definición.

Los empleados cobraron parcialmente el sueldo de octubre

En la jornda de ayer, los empleados de Gimnasia recibieron el depósito del 30% del salario correspondiente a octubre. Desde hace meses hay atraso en el pago de los sueldos, lo que ha generado múltiples reuniones en el Ministerio de Trabajo y la decisión del gremio Utedyc de habilitar a sus afiliados a la retención de tareas. Cabe recordar que el sueldo de setiembre recién se completó en el inicio de noviembre.