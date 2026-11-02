El Lobo se aseguró jugar como local en Octavos

Si la victoria en Río Cuarto le había dado al Lobo la clasificación a los playoffs para la definición del Clausura (y el premio extra de asegurar el ingreso a la Copa Sudamericana), el triunfo de Boca sobre River en la Bombonera le aseguró al equipo del Pata Pereyra un lugar entre los cuatro primeros del grupo. De hecho, ya nadie podrá arrebatarle el tercer puesto en su zona.

De esta manera, Gimnasia jugará el partido por los octavos de final del Torneo Clausura en el estadio del Bosque. El conjunto tripero tiene 28 puntos y le sacó cinco de ventaja a River Plate. Aún antes del empate entre Belgrano y Barracas Central, el Lobo se había vuelto inalcanzable para los equipos que venían detrás en el Grupo B.

El triunfo xeneize también le aportó buenas noticias en la tabla anual. Gimnasia marcha en el sexto lugar y tiene todavía la expectativa en acceder a la Copa Libertadores por la acumulación de unidades, dependiendo de quien gane el actual torneo de la Liga Profesional y de una eventual consagración de Boca en la Copa Sudamericana. Solo Independiente Rivadavia puede superarlo su derrota esta noche a Banfield en Mendoza.

Hoy, el equipo del Vasco Arruabarrena suma 60 unidades y lo siguen Rosario Central (59), Argentinos Juniors (57, hoy visita a Atlético Tucumán), Vélez (56), Instituto y Gimnasia (ambos con 54, los cordobeses con mejor diferencia de gol), Independiente Rivadavia (53) y River Plate (52).