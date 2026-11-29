El sueño tripero tendrá un escollo durísimo cuando esta noche visite desde las 20.30 a Boca Juniors en la Bombonera, en un partido cuyo premio es -nada menos- el pasaje a la semifinal del Torneo Clausura. El Lobo, de gran campaña, chocará con el equipo del Vasco Arruabarrena, flamante campeón de la Copa Sudamericana, que llega a esta noche con ocho triunfos consecutivos.

El árbitro del partido será el mundialista Darío Herrera, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR. El partido será televisado a través de ESPN y TNT Sports y tendrá transmisión radial por La Redonda. En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá un tiempo extra de media hora y, de persistir el empate, la definición será con disparos desde el punto penal.

Gimnasia llega el encuentro de esta noche con mucho misterio en torno a su alineación titular. Nelson Insfrán será el arquero en reemplazo del colombiano Harlen Castillo, expulsado ante Newell’s, aunque no hay que descartar otras variantes que le permitan al Pata Pereyra una mayor solidez defensiva en su equipo.

El Pata decidió fortalecer la defensa con el ingreso de Renzo Giampaoli por Lucas Janson

En principio, la otra modificación sería el ingreso de Renzo Giampaoli por Lucas Janson para armar una línea de 3/5 defensores que apunta a contener mejor el juego por las bandas del xeneize, especialmente a la hora de controlar a Sebastián Villa.

Igualmente, no hay que descartar otros cambios, cómo el posible ingreso de Franco Torres por Marcelo Torres e incluso alguna posibilidad para Matías Melluso en lugar de Pedro Silva Torrejón, aunque el lateral formado en Boca está recuperado de la molestia que -solo por precaución- lo sacó en el tiempo suplementario ante el equipo rosarino.

En este semestre, Gimnasia tuvo una semana trágica (derrota en el clásico, eliminación de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra y caída en el Bosque ante el Lobo mendocino) pero desde esa derrota ante su homónimo, el Tripero no volvió a perder, con siete triunfos (cinco de ellos consecutivos en los últimos partidos) y cuatro igualdades. En estos once encuentros, el equipo del Pata Pereyra marcó nada menos que 21 tantos.

Boca llega a este enfrentamiento en un increíble momento, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga (por haber sumado más puntos en la tabla anual) y en la Copa Sudamericana, por lo que mantiene vivas las posibilidades de conseguir una inolvidable quíntuple corona en caso de ganar también el Torneo Clausura, la Copa Argentina (el miércoles jugará la final contra Platense) y el Trofeo de Campeones.

La postura del equipo dependerá en gran medida de donde jueguen Steimbach y Silva

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena perdió solo uno de sus últimos 26 partidos, finalizó segundo en la Zona A con 33 puntos, mientras que en los octavos de final no tuvo mayores complicaciones para vencer 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza. Además, llega a este compromiso con ocho triunfos consecutivos.

Sin dudas, este Boca-Gimnasia es un partido grande, aunque resta saber si se convertirá en un gran partido. Dos equipos ambiciosos que atraviesan momentos muy importantes se jugarán en noventa minutos no solo la clasificación, sino que quien gane saldrá fortalecido y candidato al título.