El Lobo viaja a Mendoza con dos modificaciones

Gimnasia ya tiene enfocado sus esfuerzos en el difícil compromiso de mañana ante Independiente Rivadavia, en la reanudación del torneo Clausura.

Y en ese sentido, el entrenador Ariel Pereyra ordenó ayer una práctica de fútbol, en el predio de Estancia Chica, en la que confirmó el regreso después de la suspensión del volante Ignacio Miramón al equipo titular, como se venía informando en ediciones anteriores.

El ex volante de Boca, tras purgar una fecha de suspensión por haber llegado al límite de las tarjetas amarillas en el partido ante Banfield, en el Bosque, ingresará en reemplazo de Nicolás Barros Schelotto, que ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En principio, esta iba a ser la única variante en el equipo, respecto de la última formación que igualó 2-2 en el estadio Juan Carmelo Zerillo ante el Taladro de Pedro Troglio.

Sin embargo, el defensor Germán Conti sufrió una molestia muscular y se queda al margen del partido de mañana, lo que de alguna manera, le modifica los planes al Pata Pereyra. Su lugar será ocupado por Renzo Giampaoli.

Gimnasia trabajó ayer en Estancia Chica de cara al duelo que tiene por delante en el estadio Bautista Gargantini y tras los habituales trabajos de gimnasio y algunos ejercicios con pelota, Ariel Pereyra dispuso de un bloque de fútbol donde el equipo titular contó con el ingreso de Ignacio Miramón en el medio, como dato saliente de la jornada futbolística. Sin emgargo, tras la práctica se confirmó que Germán Conti no estará disponible para jugar.

Por consiguiente, la probable formación mens sana para enfrentar a la Lepra de Alfredo Berti sería con Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi.

ÚLTIMA PRÁCTICA Y VIAJE A MENDOZA

Con todo confirmado, el plantel y cuerpo técnico de Gimnasia emprenderán hoy el viaje a la provincia de Mendoza, donde mañana lo espera el sorprendente Independiente Rivadavia, que actualmente comanda la Tabla Anual y con grandes chances de clasificar para la Copa Libertadores.

Los jugadores realizarán hoy el último entrenamiento en Abasto, donde habrá un repaso futbolístico de lo ensayado en la semana, y a partir de las 18:30 viajarán en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a la provincia cuyana.

Tras llegar a Mendoza, la delegación se hospedará en el Hotel Esplendor by Widham, en el complejo Maipú Arena, y quedarán concentrados a la espera del partido de mañana contra la Lepra, de Alfredo Berti, que comenzará a partir de las 21:30.