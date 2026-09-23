El Lobo y la búsqueda de puntos para volver a las copas internacionales

A seis jornadas del final de la fase regular del Clausura, Gimnasia tiene 43 puntos y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque aún falta el corrimiento que puede darse si el campeón del actual torneo está por encima del Lobo en la tabla anual, además de que sucedería lo mismo con la Copa Argentina (hoy solo Boca está por encima en la sumatoria de la temporada) o las copas internacionales, donde el propio xeneize está en semifinales de la Sudamericana y Estudiantes en idéntica instancia de la Libertadores, aunque la derrota ante Lanús dejó al equipo del Cacique Medina dos puntos por debajo del Lobo en la tabla unificada.

Si bien los últimos dos empates (ante Argentinos Juniors y Banfield) lo postergaron un tanto en la pelea por el acceso a la Copa Libertadores, el acceso a la Sudamericana está latente, ya que restan 18 puntos en juego. Si sirve como parámetro, en 2025 el último clasificado internacionalmente por la tabla anual fue Barracas Central con 49 puntos. Hacia atrás no se pueden establecer comparaciones porque en esas temporadas hubo más de 32 partidos disputados por cada equipo.

Luego de la visita a Mendoza ante Independiente Rivadavia (líder en la anual con 51 puntos), Gimnasia será local con Atlético Tucumán (27), visitará a Huracán (38), recibirá a Sarmiento (35), viajará a Río Cuarto para enfrentar a un Estudiantes ya descendido y cerrará en el Zerillo con Belgrano (42, ya clasificado a la Libertadores).