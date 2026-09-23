Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
CON 10 UNIDADES MÁS ASEGURARÁ COPA SUDAMERICANA

El Lobo y la búsqueda de puntos para volver a las copas internacionales

Ariel Pereyra ya trabaja para el partido en Mendoza con la Lepra

Por Redacción

A seis jornadas del final de la fase regular del Clausura, Gimnasia tiene 43 puntos y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque aún falta el corrimiento que puede darse si el campeón del actual torneo está por encima del Lobo en la tabla anual, además de que sucedería lo mismo con la Copa Argentina (hoy solo Boca está por encima en la sumatoria de la temporada) o las copas internacionales, donde el propio xeneize está en semifinales de la Sudamericana y Estudiantes en idéntica instancia de la Libertadores, aunque la derrota ante Lanús dejó al equipo del Cacique Medina dos puntos por debajo del Lobo en la tabla unificada.

Si bien los últimos dos empates (ante Argentinos Juniors y Banfield) lo postergaron un tanto en la pelea por el acceso a la Copa Libertadores, el acceso a la Sudamericana está latente, ya que restan 18 puntos en juego. Si sirve como parámetro, en 2025 el último clasificado internacionalmente por la tabla anual fue Barracas Central con 49 puntos. Hacia atrás no se pueden establecer comparaciones porque en esas temporadas hubo más de 32 partidos disputados por cada equipo.

Luego de la visita a Mendoza ante Independiente Rivadavia (líder en la anual con 51 puntos), Gimnasia será local con Atlético Tucumán (27), visitará a Huracán (38), recibirá a Sarmiento (35), viajará a Río Cuarto para enfrentar a un Estudiantes ya descendido y cerrará en el Zerillo con Belgrano (42, ya clasificado a la Libertadores).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?