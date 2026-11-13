El Lobo y un reencuentro especial ante la Lepra

Gimnasia trabaja en Estancia Chica con la mirada puesta en los octavos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Newell’s el próximo lunes 23 de noviembre. El cruce tendrá un condimento particular: el Lobo volverá a medirse con la Lepra después de dos años, en un enfrentamiento que no se repite desde noviembre de 2024.

La particularidad tiene que ver con el cambio de formato del fútbol argentino. Desde que se implementó el sistema de dos zonas de 15 equipos, Gimnasia y Newell’s quedaron ubicados en grupos diferentes y dejaron de cruzarse durante la fase regular. Por eso, el partido correspondiente a los playoffs marcará el reencuentro entre ambos después de una larga espera.

El último antecedente se remonta al 10 de noviembre de 2024, por la fecha 22 de la Liga Profesional. Aquella tarde, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, el conjunto albiazul se impuso por 1-0 con un tanto de Rodrigo Castillo. Ahora, casi dos años después, volverán a encontrarse en el mismo escenario, esta vez con un lugar en los cuartos de final en juego.

En aquel partido, el equipo dirigido por Marcelo Méndez había comenzado mejor y encontró rápidamente la ventaja. A los 10’, Lucas Castro filtró un gran pase para Juan De Dios Pintado, quien controló y envió un centro bajo para el anticipo de Rodrigo Castillo en el primer palo. El delantero conectó y rompió el cero para darle la ventaja al Tripero.

El complemento tuvo menos intensidad, aunque dejó una de las acciones más calientes de la tarde. A los 25’, Sebastián Zunino fue convocado por el VAR para revisar dos infracciones: un planchazo de Leonel Vangioni sobre Pablo De Blasis y otro de Nicolás Garayalde sobre un futbolista de Newell’s. Tras observar las imágenes, el árbitro decidió expulsar a ambos jugadores.

Con diez futbolistas por lado, el cierre fue intenso. La visita buscó el empate y Gimnasia intentó aprovechar los espacios para liquidarlo de contraataque.

Aquel triunfo quedó como el último antecedente entre los dos equipos. Ahora, el destino volverá a cruzarlos en una instancia decisiva del Clausura, con el Bosque como escenario y la clasificación a los cuartos de final como premio.