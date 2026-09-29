El Lobo y una campaña fuerte fuera del Bosque

Si el 2025 había terminado con cuatro victorias en fila como visitante (River, Platense, Unión y Barracas Central), este año Gimnasia se ha mostrado fuerte fuera de casa, donde suma siete victorias, dos empates y seis derrotas. Tanto la era Zaniratto como esta etapa del Pata Pereyra se han caracterizado por sumar buenos puntos como visitante en un claro cambio de paradigma en relación a años anteriores.

En el pasado Torneo Apertura, Gimnasia comenzó con derrotas como visitante frente a River Plate y Barracas Central. Justamente Mendoza marcó la primera victoria tripera a domicilio con el 1 a 0 sobre su homnimo mendocino con tanto de Marcelo Torres. La siguiente victoria fue el 2-1 sobre Banfield en el Florencio Sola con goles de Manuel Panaro y Nicolás Barros Schelotto. Ambas fueron durante el ciclo Zaniratto.

Ya con Ariel Pereyra como entrenador, el Lobo derrotó 2-1 a Sarmiento en el Eva Perón (goles de Agustín Auzmendi y Franco Torres), 1-0 sobre el futuro campeón Belgrano en Córdoba (tanto de Nicolás Barros Schelotto) y -ya en los playoffs- venció 1-0 a Vélez Sarsfield con de penal del Chelo Torres.

En el presente Torneo Clausura, el Tripero logró dos victorias en condición de visitante. Derrotó 2-1 a Aldosivi en el Minella con goles de Agustín Auzmendi y Agustín Colazo por la tercera fecha del torneo, mientras que logró una gran victoria -también por 2 a 1- sobre Rosario Central en el Gigante con festejos de Ignacio Fernández e Ignacio Miramón.

Para el encuentro del próximo viernes en el Bautista Gargantini, el equipo conducido por el Pata tendrá que dar lo mejor de sí para obtener un buen resultado, ya que no solo enfrenta al puntero de la tabla anual con 51 puntos (tres por encima del escolta, Vélez Sarsfield) sino que ha ganado 12 partidos, igualado 3 y perdido 3 en el año, sumando la doble competencia que implica la participación en la Copa Libertadores además de los encuentros de los torneos ligueros.

A nivel internacional, la Lepra mendocina venció en e Parque San Martín a Bolívar de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela. No pudo ganarle las dos veces a Fluminense, con sendos empates y una eliminación por penales en el Bautista Gargantini por los octavos de final.

En el presente Clausura, el equipo dirigido por Alfredo Berti (su tercer ciclo como entrenador del club ya cumplió dos años) tiene puntaje ideal ya que derrotó 2-1 a Huracán, 2-1 a estudiantes de Río Cuarto, 3-1 a Racing Club y 4-3 a Aldosivi.

Sin dudas, el compromiso del próximo viernes implica puntos importantes para el Lobo, que busca dar un golpe en una cancha siempre hostil en la cual este equipo de Berti se ha hecho muy fuerte pero se encontrará con un equipo que -en líneas generales- ha sabido desenvolverse fuera del Juan Carmelo Zerillo.