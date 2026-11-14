Otra vez en boca de todo el país y algo más. Otra vez Estudiantes festejando un título. Otra vez... Parece que se hizo costumbre. El fenómeno, en una época de estrellas que aparecen a la vuelta de cada esquina, lo tiene como el más ganador de los últimos cinco años, haciendo un recorte de los años 2022 y el actual, que todavía tiene campeones por definir.

El Pincha es el club que en los últimos cinco años más títulos consiguió por delante de Boca y River, los más grandes del país. Impresionante marca que muestra una superioridad absoluta porque además lo avala con una fuerte presencia competitiva en competencias internacionales en las que no pudo coronar en ese tiempo y es, acaso, su próximo objetivo.

Estudiantes ganó la Copa Argentina 2023, el Trofeo de Campeones 2024/25, la Supercopa Argentina 2026, la Copa de la Liga 2024 y el torneo Clausura 2025. En los últimos cuatro años siempre festejó algo y además llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Este año, en la primera, es finalista y se ilusiona con el premio mayor que lo pondría en un lugar de mayor visibilidad que empieza a incomodar a otros clubes más cercanos al poder de Buenos Aires.

Fue tanto lo logrado por Estudiantes que en ese recorte se sitúa por encima de Boca, que en ese lapso de tiempo se sumó cuatro estrellas a su cielo, entre títulos de Liga 2022 (y además ganó la Anual 2026), la Copa Argentina 2022 y la Supercopa Argentina 2022. El Xeneize tiene la ventaja de estar todavía en carrera en otras competencias que le pueden permitir engrosar ese número.

River, otro equipo importante, logró coronar tres veces: Liga Profesional 2023, Supercopa Argentina 2023 y Trofeo de Campeones (2023). A diferencia del Pincha festejó dos años pero tuvo tres de sequía.

Debajo están Vélez, Racing, Rosario Central, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Patronato, Talleres de Córdoba, Belgrano e Independiente Rivadavia.

En todos estos años, además, Estudiantes jugó mas finales que perdió y le hubiesen permitido tener otra cosecha: la Supercopa Argentina 2024 y la Supercopa Internacional 2025 y 2026.

En este último tiempo el equipo fue conducido por tres entrenadores. En 2022 lo tuvo a Ricardo Zielinski al frente, luego un ciclo de tres años de Eduardo Domínguez y ahora Alexander Medina que además de alcanzar su primer título con el Club casi que se aseguró poder continuar una temporada más al mando del plantel.

En este formato de copas y torneos múltiples mostró la mejor versión de Estudiantes. Incluso logró sacar pasaje a la Recopa 2027, que tendrá al ganador de la Supercopa Internacional (Rosario Central), la Supercopa Argentina y la actual Copa Argentina (Boca, Banfield o Platense). De mínima ya se aseguró otra presencia en estos torneos modernos de uno o dos partidos.

¿Cuántas estrellas tiene Estudiantes?

A propósito de números, en Estudiantes hay un tema que se discute pero no se termina de encontrar una solución: ¿cuántas estrellas tiene?

La cuenta oficial anunció el título 17 de su historia: una Intercontinental, cuatro copas Libertadores, una Interamericana, siete títulos nacionales (1967, 1982, 1983, 2006, 2010, 2024, 2025), una Copa Argentina, dos Trofeos de Campeones y una Supercopa Argentina. Pero los historiadores y varios hinchas y socios reclaman que se sumen el campeonato amateur de 1913 y las copas Escobar (1944) y República (1945) que por alguna razón el propio Club no quiere contar en la cosecha general.

Por eso, si se suman todas las competencias las 20 estrellas lo colocan como el sexto más ganador del país, una más que Vélez y a solo dos de San Lorenzo, que tiene 22. Ya más por encima están Racing (41 pero muchos torneos del amateurismo y copas nacionales, Independiente (45) y los más grandes, River (72) y Boca (75).