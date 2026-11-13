El mejor nueve del país es de Estudiantes y todos lo quieren lúcido en Uruguay

El campeón de la Supercopa Argentina les regaló a sus hinchas, muy especialmente a los que dejaron esta ciudad para acompañarlo sin dudas un jueves a la noche en Córdoba, una estrella más. Distinta, hija de la modernidad competitiva, nada que ver con la que tanto desea ganar en Montevideo, pero título al fin.

La noche liderada por el aura tan especial del temible artillero nacido en Magdalena dejará el recuerdo de un partido intenso, estupendo desde lo emocional y muy celebrado por aquellos que gritaron y saltaron sobre el cemento del estadio “Pirata”.

En tiempos de redes sociales al rojo vivo, quedó material de sobra sobre los festejos organizados por la AFA. Globos, humo, medallas, premiación repleta de abrazos y el viaje demorado a la cama de los hinchas que hoy no podían gambetear las obligaciones.

La decimoséptima estrella que llegó para engordar su palmarés se saborea con orgullo, aunque el corazón, la cabeza y el alma de todos los Pinchas está anclados en el próximo sábado 28 de noviembre.

El gol de descuento del paraguayo Florentín ayudó para darle valor emotivo agregado a lo vivido en el estadio de Belgrano.

El “apriete” final de los dirigidos por Alfredo Berti (están claramente un escalón abajo del nivel que supieron mostrar en la disputa de la fase de grupos de la Libertadores) con el gol en el minuto 50 de Villalba, que rompió el molde de la noche, derivaron en un tiempo extra donde había reservadas más sorpresas.

El gol de cabeza (bonito por cierto) de Lucas Alario ratificó que el incomparable poder de seducción del fútbol se lo debe, en parte, a su condición de imprevisible. ¡Sí, gol de Alario! Sí, del cuestionado, del que saltó en el lugar sin tomar la marca en el segundo gol leproso, del que había anotado por duplicado en San Nicolás.

El guión de la noche fue excepcional porque tuvo todos los condimentos para enganchar al espectador más allá de cualquier identificación. Sobraron emociones cambiantes y eso terminó haciendo más linda la victoria de este León con fuerte personalidad.

primer tiempo equilibrado, con poca puntería de Meza y pérez

Intensos y poco precisos, así fueron los contendientes durante la etapa inicial en la calurosa noche cordobesa.

Sequeira y Fabricio Pérez fueron los más peligrosos, aunque las intervenciones siempre criteriosas de Carrillo lo mostraron, una vez más, como un hombre esencial en la identidad albirroja.

Con Guido Carrillo como referente de ataque, Estudiantes es otro. Ratificó lo que vale en el León

La escasa participación de Tiago Palacios, el trabajo sin lucimiento de Tobio Burgos y la poca puntería de Eric Meza en el momento de la definición, privaron al León del protagonismo que insinuó durante varios pasajes.

el tiempo extra escondía una yapa del resistido Lucas alario

La llegada del suplementario representó un momento de fuerte angustia para todo Estudiantes, pero nadie imaginó que el ingreso de Alario (muy flojo al comienzo y feliz al final) iba a ser la llave que le proporcionó una copa más para la vitrina.

Después de los bocinazos festivos, la hoja de ruta de todo el club apunta a lo que queda; la gran final ante Palmeiras.

Tan cansado como exultante, empezó a tachar los días en la cuenta regresiva para cruzar a Uruguay. Ganó otra copa y allí está grabado para siempre el nombre Guido Carrillo.