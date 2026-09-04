Vélez vs Estudiantes | El Mellizo Barros Schelotto y su ironía por jugar mañana

Guillermo Barros Schelotto no pudo disimular su bronca por tener poco tiempo de descanso antes de enfrentar a Estudiantes por la octava fecha del torneo Clausura.

“Se privilegió al equipo que juega Libertadores, Estudiantes jugó el lunes pero no es excusa para lo que pase el sábado”, dijo el DT con una sonrisa cómplice sin hacer mucho ruido pero visiblemente molesto por tener menos descanso que su rival.

Eso sí, mientras hablaba del partido que se les escapó ante Boca se levantó de su butaca y se despidió de los periodistas. “Ahora volvemos a la Villa Olímpica y entrenamos mañana a la mañana, que ya tenemos que jugar de nuevo”.

Del partido perdido por penales dijo: “Lamentablemente, nos tocó eso, pero creo que el hincha de Vélez tiene que estar satisfecho. No contento porque no pasamos, pero sí sentirse orgulloso del equipo que tiene”.

Del penal que erró el juvenil Godoy y por qué ningún referente quiso hacerse cargo de la ejecución declaró: “Lamentablemente, da en el palo. En la final del Mundial 1994 lo erró Franco Baresi, el central de Italia que tenía 35 años. Es una circunstancia que toca vivir”.

Antes de subirse al colectivo que llevó al plantel desde el estadio al aeropuerto de Córdoba, el Mellizo interrumpió la charla con la prensa para darle un abrazo a Fabián Berlanga, el presidente de la institución para dar por tierra todas las versiones que indicaban que se habían peleado luego del polémico partido que el equipo velezano empató ante Deportivo Riestra, con un arbitraje que dejó mucho que desear. Se fueron abrazados y riéndose. La imagen llamó la atención y si bien sirvió para descartar cualquier pelea dio inicio a otra polémica de los hinchas de Vélez: ¿por qué estaban tan contentos el presidente y el entrenador después de quedar eliminados de la Copa Argentina?