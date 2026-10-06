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El mensaje de Lionel Messi a horas de su despedida en la Selección: "Me voy en paz, dejé todo"

Por Redacción

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, brindó un último mensaje de despedida a los hinchas del conjunto nacional a través de un video en el que luce la camiseta especial que usará en el partido contra Benín, donde mencionó: "Llegó el momento".

El emblema y representante, por más de 20 años, de la celeste y blanca tendrá sus últimos minutos vestido con dichos colores en el partido que se disputará esta noche en el estadio Monumental. Por esta razón Messi dedicó un mensaje donde afirmó: "Me voy en paz. Dejé todo".

Al ritmo de la canción "Gracias a la vida" de la cantautora de folklore Mercedes Sosa, y con varias jugadas de distintos partidos disputados, como su debut en los mundiales con la camiseta con el número 19 o levantando la Copa de Qatar 2022, señaló: "Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida".

“Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, finalizó el mensaje emotivo que dedicó Messi al punto final que le pone a su historia con la “Albiceleste”, donde rompió todo tipo de récords y que, a partir de la próxima fecha FIFA, la camiseta con el número que representó y defendió en cada encuentro y torneo durante más de dos décadas tendrá otro nombre en la espalda.

La Selección argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

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