El mensaje de Lionel Messi tras su despedida: "Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca"

Lionel Messi confirmó su despedida de la Selección argentina con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, un día después de disputar su último partido con la camiseta albiceleste ante Benín.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán.

El rosarino repasó su recorrido con el seleccionado y reconoció que el camino estuvo marcado tanto por alegrías como por momentos difíciles, aunque aseguró que cada etapa valió la pena.

Además, destacó el rol de su familia, sus amigos, los compañeros y entrenadores que lo acompañaron durante su carrera. También tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona: “Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Messi, emocionado en su despedida: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”

En su despedida de la Selección argentina, el capitán Lionel Messi aseguró este martes que jugar en este equipo fue "lo mejor" que le "pasó en la vida" e incentivó a los hinchas a defender al equipo de las críticas injustificadas.

“Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, remarcó Messi visiblemente emocionado durante el discurso con el que confirmó su retiro definitivo del conjunto nacional.

En una jornada histórica para el fútbol mundial, el capitán argentino repasó su trayectoria, agradeció al público y analizó el camino recorrido con la camiseta albiceleste.

"Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo", confesó Messi al iniciar sus palabras de despedida.