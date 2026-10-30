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El presidente de afa les marcó la cancha

El mensaje de Tapia y el respaldo del León a River

Juan martín Cerolini (estudiantes) e ignacio villarroel (river) / x

Por Redacción

La alianza entre Estudiantes y River volvió a quedar expuesta en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde el Pincha respaldó la postura del Millonario frente a la reforma del torneo. No obstante Claudio Tapia les retrucó con un posteo en redes sociales.

A través de un comunicado, la institución albirroja aclaró que no participó de la votación que definió la reforma. Si bien estuvo representada por el secretario de Seguridad del club, Juan Martín Cerolini, no estuvo habilitado para votar. La designación de Cerolini como responde a las suspensiones que recaen sobre su presidente, Juan Sebastián Verón, y otros dirigentes.

De esta manera, el Pincha no tuvo participación en una decisión importante para el futuro de la competencia, pese a ser uno de los protagonistas del fútbol argentino y finalista de la Copa Libertadores. Sin embargo, a través de sus redes sociales, se encargó de ratificar su posición y expresó su “acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate”, con el objetivo de contribuir a “mejorar el fútbol argentino”.

Ante esta situación, Claudio Tapia ni lento ni perezoso les marcó la cancha. En este sentido, el Chiqui decidió subir una imagen dividida donde de un lado está él y del otro los representantes del Pincha y del Millonario, Juan Martín Cerolini e Ignacio Villarroel, Vicepresidente segundo de la Banda. Ellos fueron los únicos que se opusieron en la votación donde se aprobó el nuevo formato del torneo argentino para el 2027.

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