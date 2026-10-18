Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

El mensaje del “Chiqui” Tapia al “Dibu” Martínez: “No tengo dudas, vas a volver más fuerte que nunca”

El presidente de la AFA se solidarizó con el arquero de la Selección argentina por la lesión sufrida en el partido entre Chelsea y Everton.

Por Redacción

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se solidarizó con Emiliano "Dibu" Martínez, arquero titular de la selección argentina, que fue operado por una fractura de mandíbula: "Te deseo una pronta recuperación". 

Martínez, sufrió una fractura o lesión ósea en el maxilar, tras un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite durante el cotejo entre Chelsea y Everton de la Premier League; tras la operación se confirmó que tendrá unos 40 días de recuperación.

Tapia, por su lado, se pronunció en sus redes sociales, una publicación con una foto entre él y el arquero de 34 años con un mensaje que comenzó: "Dibu querido, te deseo una pronta recuperación y todas las fuerzas del mundo".

"Un abrazo enorme a la distancia", continuó el mensaje el titular de la AFA, y afirmó que el "Dibu" podrá retomar su nivel a pesar de la grave lesión que lo marginará de las canchas durante varios partidos: "No tengo dudas de que vas a volver más fuerte que nunca".

"En todas con vos. Te quiero, gordo" finalizó la dedicatoria de Tapia hacia Emiliano Martínez, que se perderá los últimos amistosos internacionales que tendrá la selección argentina; quedó descartado para jugar los partidos contra Uruguay y Costa Rica, programados para el 13 y el 17 de noviembre, en la Bombonera y en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

El guaradavallas chocó contra un rival en el encuentro que su equipo ganó 2-0, y luego estuvo varios minutos tendido sobre el césped, y visiblemente conmocionado por el fuerte golpe. Si bien se descartaron lesiones en el cuello y la espalda, los médicos confirmaron la fractura en el maxilar, que derivó en una intervención que se llevó a cabo en Liverpool.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?