Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: “En unas semanas volvemos”

El arquero de la Selección argentina fue intervenido por una lesión en el maxilar tras un choque de cabezas ante Everton y agradeció los mensajes de apoyo.

Por Redacción

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez publicó un mensaje en sus redes sociales luego de ser operado por la lesión que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League de Inglaterra.

Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, escribió el guardameta en una publicación de Instagram, en referencia al triunfo de su equipo por 2-0.

El futbolista sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor Jarrad Branthwaite, que le provocó una lesión ósea en el maxilar y obligó a los médicos a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

Tras la operación, se estimó que Martínez tendrá alrededor de 40 días de recuperación, por lo que se perderá los próximos compromisos de Chelsea y no estará disponible para los partidos de la Selección argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre.

Antes de compartir su mensaje, el arquero había llevado tranquilidad sobre su evolución y expresó su expectativa de volver a las canchas en las próximas semanas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?