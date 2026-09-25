El nuevo Gálvez ya tiene fecha de estreno: el MotoGP vuelve a Buenos Aires en 2027

El renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires ya tiene fecha para su gran estreno internacional. El MotoGP confirmó que regresará a la Ciudad después de casi tres décadas y que el Gran Premio de Argentina se disputará entre el 9 y el 11 de abril de 2027.

La competencia será la cuarta fecha del calendario mundial y marcará el regreso del motociclismo internacional al histórico circuito porteño, que fue escenario de diez Grandes Premios y recibió por última vez al MotoGP en 1999.

Cómo avanzan las obras en el Autódromo

La llegada del MotoGP se producirá mientras continúa una profunda renovación del Gálvez. Según la información difundida por el Gobierno porteño, los trabajos ya superaron el 60% de avance y contemplan modificaciones en prácticamente todos los sectores del predio.

Uno de los principales cambios se encuentra en el trazado. La pista ya presenta su nueva configuración, que incluye una nueva horquilla construida en el sector donde anteriormente se encontraban una tribuna y el kartódromo.

El proyecto también contempla nuevos boxes y garajes, accesos renovados, sectores para el público, zonas de seguridad y un nuevo túnel cercano a la curva 1, destinado a mejorar la circulación interna del autódromo.

La transformación busca adaptar el histórico escenario porteño a las exigencias de las principales categorías internacionales. En paralelo, las autoridades de la Ciudad mantienen como objetivo que el circuito pueda recibir nuevamente a la Fórmula 1, aunque la categoría no forma parte del calendario 2027.

El regreso después de 28 años

Buenos Aires volverá a recibir así al Mundial de Motociclismo luego de 28 años. Antes de su salida del calendario, el Gálvez fue sede de Grandes Premios durante distintas etapas, principalmente en las décadas del 60, 80 y 90.

Desde 2014, el Gran Premio de Argentina tuvo como escenario el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Ahora, a partir de 2027, la competencia cambiará nuevamente de sede y desembarcará en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo se podrán comprar las entradas

La expectativa también está puesta en la venta de localidades. Según información oficial, habrá una primera etapa de preventa entre el 1 y el 7 de octubre, mientras que la venta general comenzará el jueves 8 de octubre.

De esta manera, el 2027 tendrá un acontecimiento especial para los fanáticos argentinos del motociclismo: el renovado Gálvez volverá a recibir una competencia mundial y Buenos Aires será nuevamente parte del calendario de MotoGP después de casi tres décadas.