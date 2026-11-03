El panorama de Millo tras la derrota y lo que se le viene

River perdió 1-0 en el Superclásico ante Boca, en un partido que terminó en escándalo por el pesimo arbitraje de Nicolás Ramírez.

lausura, y no pudo asegurarse la clasificación a los playoffs.

Si bien el Millonario marcha cuarto en la Zona B con 23 puntos, todavía podría caer a la novena posición en caso de que se de una combinación (y poco probable) serie de resultados.

En la última fecha, River visitará este jueves a las 15 al ya descendido Aldosivi, en un partido donde se asegurará el boleto a los playoffs en caso de rescatar al menos un empate.

Sin embargo, si pierde contra el Tiburón corre el riesgo de sufrir un nuevo golpe en este desastroso 2026 y quedar eliminado.

Para que esto suceda, Belgrano, el vigente campeón del torneo Apertura, Barracas Central y Sarmiento deberían ganar sus respectivos partidos en la última fecha, que serán contra Gimnasia, Racing y Tigre, respectivamente.

Pero con esto no será suficiente, ya que también deberían ganar en sus últimas presentaciones Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

El más complicado es el segundo de estos equipos mencionados porque debería ganar sus dos partidos que le quedan y por una amplia diferencia de gol para superar a River en este aspecto.

CLASIFICACIÓN A LAS COPAS

La derrota del equipo que conduce Leonardo Ponzio en el Superclásico representó un doble golpe, debido a que prácticamente se despidió de la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, aunque tiene prácticamente su lugar asegurado en la Copa Sudamericana del próximo año.

Para ingresar a la Copa Libertadores del año que viene, la única opción que le queda a River es consagrarse campeón en el Torneo Clausura. De cualquieer otra forma, quedará afuera de la máxima competencia continental, lo que implicaría un fuerte dolor de cabeza no solo para el equipo y cuerpo técnico, sino también para los dirigentes, que apostaron a invertir millones de dólares en jugadores que aún no respondieron.