ENVIADO ESPECIAL

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Estudiantes desembarcó a pleno en Montevideo . Fue una invasión casi de inmediato por las calles, las playas y todos los sectores de espacios públicos. El rojo y blanco se instaló en la capital uruguaya para alentar al equipo que jugará el partido de sus vidas del otro lado del Charco.

Fue una jornada que comenzó en la madrugada. Mientras que a las 5:30 los primeros hinchas llegaban a UNO para inicial una caravana llena de fe y esperanza, otros partían rumbo a Puerto Madero para tomarse algunos de los muchos buques que salieron desde Buenos Aires rumbo a Colonia y la propia capital del país.

Los micros tuvieron algunos inconvenientes para salir a tiempo. Lo que estaba previsto fuese a las 7 AM se trasladó a las 10:30 y así sucesivamente. Al menos eso sirvió para que no llegaran todos los colectivos al mismo tiempo. Recién a la medianoche la mayoría de los micros habían pasado la frontera y empezaban el tramo final. El arribo fue con las primeras horas del día, cuando los colectivos se anclaron en uno de los parques de las afueras para que pudiesen dormir y refrescarse. Fue una jornada muy calurosa.

Los que pudieron alojarse en Montevideo no dudaron en pisar las playas de Pocitos y Punta Carretas, pero otros siguieron hasta Atlántida, Piriápolis y hasta Punta del Este. La ansiedad se pudo ver en cada uno que se paseó con su camiseta, con mucha aceptación de los uruguayos, en su mayoría con el Pincha, ya sea por los colores de Peñarol, por el Cacique Medina o para cortar la racha brasileña. Esta tarde todos vivirán un partido que sea cual sea el resultado será inolvidable.

un grupo de hinchas que llegó a montevideo para ilusionarse con conquistar la quinta libertadores / eldia grandes y chicos cruzaron el charco / eldia también llegaron a uruguay con la esperanza de festejar / eldia una de las postales de los hinchas albirrojos que disfrutan de las playas de montevideo / eldia un puñado de hinchas que salieron ayer de nuestra ciudad para participar de la gran fiesta / eldia a la espera de abordar los micros que los llegará a uruguay / eldia un poco de sol y playa para estos tres hinchas / eldia viajaron a uruguay para estar cerca del equipo del cacique / eldia