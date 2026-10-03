El partido por la Copa Argentina será el 14/11

Boca y Banfield ya tienen fecha para disputar la semifinal de la Copa Argentina 2026: se enfrentarán el sábado 14 de noviembre, en plena ventana internacional de FIFA. Restan definir el horario y el estadio donde se jugará el encuentro.

La definición del calendario se demoró debido a los compromisos que Boca afronta en distintos frentes durante el cierre de la temporada. El Xeneize actualmente sigue disputando la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, y tiene chances de clasificar a los play-offs del Torneo Clausura.

La final del certamen estaba prevista inicialmente para el 4 de noviembre, pero las dificultades para acomodar el calendario llevaron a la organización a reprogramar las últimas instancias.

La otra semifinal, que protagonizarán Atlético Tucumán y Platense, se disputará el sábado 28 de octubre. El equipo de Vicente López accedió a esa instancia luego de eliminar a Estudiantes, mientras que la final de la Copa Argentina quedó establecida para el miércoles 2 de diciembre.

El principal inconveniente para Boca estará relacionado con la fecha FIFA, ya que la ventana de selecciones se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. Por ese motivo, el “Xeneize” podría afrontar el duelo ante Banfield sin algunos de sus futbolistas convocados a sus respectivos seleccionados.

El conjunto de La Ribera disputará las semifinales frente a Vasco da Gama el 13 y el 20 de octubre, por lo que esos compromisos quedarán alejados del cruce ante Banfield por la Copa Argentina.

Tevez tendrá su despedida en la bombonera

El exdelantero de Boca Carlos Tevez anunció oficialmente a través de sus redes sociales la realización de su esperado partido homenaje en La Bombonera.

A cinco años de su alejamiento de Boca en 2021, el Apache tendrá su último baile en el estadio donde se transformó en leyenda, bajo los lemas “Adiós Apache” y “De alcanzapelotas a leyenda”.

La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y, aunque la fecha y el horario no han sido oficializados, se prevé que el evento se lleve a cabo a fines de 2026.

Surgido de las inferiores del club de la Ribera, Tevez disputó 279 partidos oficiales y anotó 94 goles con la camiseta azul y oro y, su legado incluye la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 2003, la Copa Sudamericana en 2004 y 7 títulos nacionales.

Para su despedida, Tevez pretende convocar a grandes estrellas del fútbol mundial con las que compartió equipo, entre las que destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Edwin Van der Sar, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Nemanja Vidić, Park Ji-Sung y Patrice Evra.

Todavía no están estipulado sede ni horario del partido pero sería en el Interior del país