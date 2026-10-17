“El Pata me bancó en un momento muy difícil”

Todos los flashes apuntaron a su boca llena de gol. Germán Conti redondeó un buen partido en el Ducó, convirtió un tanto fundamental y se mostró confiado en el final de la temporada, a la vez que agradecido con Ariel Pereyra que le dio la chance de revertir una imagen que había estado lejos de sus antecedentes en sus primeros tiempos con la casaca albiazul.

- ¿Que te dejó la victoria sobre Huracán y, principalmente, ese gol tuyo sobre la hora que les dió tres puntos vitales?

- Una alegría muy grande. Sabíamos lo que nos jugábamos, que teníamos una final contra un rival directo. Todo lo que había en juego. Cuando nos empataron, el equipo reaccionó y lo fue a buscar. Cinco minutos antes había tenido una situación muy clara pero lo seguimos buscando y por suerte entró la última.

- ¿Esta victoria es el empujón que necesita Gimnasia para las últimas fechas?

- Es un triunfo que nos da mucha confianza. En el primer tiempo jugamos de gran manera y manejamos muy bien la pelota. Tenemos que seguir aprendiendo de los errores que vamos cometiendo. Es el tercer torneo seguido que nos metemos entre los ocho, hay que seguir por este camino y confiando en el proceso. En algún momento se nos va a dar.

- Pereyra se alegró mucho por tu gol. ¿Cuánto lo buscaste?

- Con el Pata solo tengo palabras de agradecimiento porque me bancó en un momento muy difícil. Yo seguí trabajando, me seguí entrenando día a día, entregándome al 100% para dar vuelta la situación. Creo que, de a poco, se va revirtiendo.

- Estos tres puntos les dan un impulso grande para tratar de clasificar a la Copa Sudamericana.

- Sí, es un objetivo que tenemos. Nos quedan tres partidos, la idea es ganar los tres y ver hasta donde nos da. Iremos partido a partido.

- ¿Recuperaron los puntos que habían perdido injustamente?

- Sí. Tampoco vamos a ganar todos los partidos. A todos los equipos les cuesta y sufren. Nosotros somos uno más, tampoco somos el equipo con más jerarquía del torneo y, sin embargo, siempre estamos en la pelea. Somos un equipo muy duro para cualquiera, cada vez que jugamos intentamos hacerlo de la mejor manera y nos plantamos en cualquier cancha.