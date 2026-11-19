Después de una jornada de descanso, el plantel de Gimnasia reanudará hoy los entrenamientos, en la que el entrenador Ariel Pereyra comenzará a darle forma al equipo titular, que el próximo lunes enfrentará a Newell´s, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el inicio de los “mata-mata” de los Playoffs.

La práctica de hoy en el predio de Estancia Chica estará centrada, seguramente, en el aspecto físico y futbolístico, donde el entrenador ordenará algunos movimientos tácticos ya con la mirada puesta en el compromiso contra la Lepra.

Pereyra tiene todo el plantel a disposición, y si bien el partido recién se llevará a cabo el lunes que tiene, tendrá cuatro días por delante para ajustar los detalles y encontrar el once ideal que comenzará a disputar los octavos de final del torneo Clausura 2026.

Con respecto al último partido de la fase regular del torneo Clausura ante Belgrano, en el Bosque, Gimnasia tendrá tres modificaciones para enfrentar a los rosarinos, por un lugar en los cuartos de final.

Por ejemplo, Alexis Steimbach, quien ya cumplió con la fecha de suspensión después de haber sido expulsado ante Estudiantes en Río Cuarto, ingresará en reemplazo del juvenil Pablo Aguiar.

En tanto que el lateral izquierdo Pedro Silva Torrejón volverá a su puesto en lugar de Matías Melluso. Mientras que Ignacio Fernández, el jugador emblema y el cerebro del equipo mens sana, ya sin riesgos de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, reemplazará a Nicolás Barros Schelotto, que durante la semana se lesionó y tendrá para varios días de recuperación.

Por consiguiente, y de no mediar contratiempos de último momento, los titulares de Gimnasia serían Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.