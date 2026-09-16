Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
JUEGOS SURAMERICANOS SANTA FE 2026

El patinador platense Ulises Büchele culminó cuarto en su disciplina

Por Redacción

El patinador artístico platense Ulises Loiseau Büchele cerró su participación en el campeonato suramericano en el cuarto puesto y con una gran sonrisa. Frente a los micrófonos, el atleta valoró el apoyo del público y el crecimiento personal que le dejó el certamen: “Experiencia inolvidable. Me llevo un montón de recuerdos, un montón de experiencias. Siento que esto me hace crecer como persona, como deportista, que es lo más importante”.

A propósito, el patinaje artístico tuvo una jornada con fuerte presencia nacional. En el Invencible Arena, el rosarino Donato Mastroianni se quedó con la medalla de plata en la prueba libre masculina, en una definición que tuvo a dos argentinos en los primeros lugares.

La medalla dorada quedó en manos del también argentino Juan Segundo Rodríguez, mientras que Mastroianni fue segundo y Erik Leite, de Brasil, completó el podio con la medalla de bronce.

Por su parte, el platense Ulises Cazau terminó en la sexta colocación de la prueba de final de natación en los 100 metros de mariposa, que tuvo como ganador al chileno Elías Ardiles; mientras que el otro argentino concluyó en el cuarto puesto.

Cabe recordar que Cazau, representante del Club Montego de nuestra ciudad,se había quedado con la medalla de bronce en la jornada de ayer en la displina de 50 metros mariposa. En este caso compartió el tercer escalón del podio con el colombiano Emiliano Calle, ya que ambos registraron el mismo tiempo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?