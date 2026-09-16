El patinador platense Ulises Büchele culminó cuarto en su disciplina

El patinador artístico platense Ulises Loiseau Büchele cerró su participación en el campeonato suramericano en el cuarto puesto y con una gran sonrisa. Frente a los micrófonos, el atleta valoró el apoyo del público y el crecimiento personal que le dejó el certamen: “Experiencia inolvidable. Me llevo un montón de recuerdos, un montón de experiencias. Siento que esto me hace crecer como persona, como deportista, que es lo más importante”.

A propósito, el patinaje artístico tuvo una jornada con fuerte presencia nacional. En el Invencible Arena, el rosarino Donato Mastroianni se quedó con la medalla de plata en la prueba libre masculina, en una definición que tuvo a dos argentinos en los primeros lugares.

La medalla dorada quedó en manos del también argentino Juan Segundo Rodríguez, mientras que Mastroianni fue segundo y Erik Leite, de Brasil, completó el podio con la medalla de bronce.

Por su parte, el platense Ulises Cazau terminó en la sexta colocación de la prueba de final de natación en los 100 metros de mariposa, que tuvo como ganador al chileno Elías Ardiles; mientras que el otro argentino concluyó en el cuarto puesto.

Cabe recordar que Cazau, representante del Club Montego de nuestra ciudad,se había quedado con la medalla de bronce en la jornada de ayer en la displina de 50 metros mariposa. En este caso compartió el tercer escalón del podio con el colombiano Emiliano Calle, ya que ambos registraron el mismo tiempo.