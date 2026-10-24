El pedido de protesta del Fla ante la Conmebol

La eliminación de Flamengo y el pase de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, sigue sumando capítulos. En este sentido, en la jornada de ayer, el Mengao presentó una protesta formal ante la CONMEBOL, ante la inclusión de Marcos Rojo en el partido de revancha, en el Maracaná.

La controversia radica en que la confederación sudamericana había rechazado inicialmente la inscripción de Rojo debido a plazos regulatorios. Sin embargo, Estudiantes acudió al TAS y obtuvo una medida cautelar favorable 24 horas antes del encuentro, lo que obligó al organismo a habilitarlo para jugar.

Pese a la protesta, desde el Pincha son optimistas en que no habrá inconvenientes. Sin embargo, tendrá tiempo hasta el lunes a las 18 para hacer un descargo.