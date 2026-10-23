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El pedido del Cacique Medina en la pausa de hidratación ante Flamengo: "Hacé la basculación"

El entrenador aprovechó la pausa de hidratación para alinear los movimientos de Mancuso, Núñez y Rojo. Al margen del pedido, el término utilizado por el director técnico se volvió viral en las redes

Por Redacción

A los 25 minutos de la primera etapa, el "Cacique" reunió a sus futbolistas al costado del campo para refrescar ideas durante la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. Si bien transmitió tranquilidad por el rendimiento general, el director técnico detectó fisuras sobre el sector derecho de la retaguardia y lanzó una serie de directivas con un claro enfoque defensivo.

La charla técnica se centró por completo en la "basculación", un término que rápidamente cobró notoriedad y se replicó rápidamente en las redes sociales. Para los analistas del fútbol, este concepto remite al movimiento colectivo, coordinado y sincronizado de un equipo sin la pelota para desplazarse hacia la zona de la cancha donde se encuentra el balón.

Medina expresó la necesidad de aplicar esta dinámica para bloquear los embates del conjunto carioca y le exigió esta acción de forma individual a los integrantes de su última línea. "Mancu, haceme rápido la basculación acá con el de afuera. No importa el hombre propio. Santi, haceme la basculación con el de adentro. Marcos, con el del medio", exclamó el técnico uruguayo con suma intensidad.

La repetición constante del concepto ante Eros Mancuso, Santiago Núñez y Marcos Rojo sorprendió a los espectadores, quienes replicaron la indicación táctica del banco albirrojo en las redes.

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