El periodista más fanático de Messi estuvo en la despedida y fue lapidario con Cristiano Ronaldo

La emotiva despedida de Lionel Messi de la selección argentina tras la victoria por 3-0 ante Benín dejó postales imborrables y testimonios de profundo peso emocional. Entre ellos, las declaraciones de Cristóbal Soria, el popular panelista de El Chiringuito y reconocido devoto de la Pulga, quien cruzó el Atlántico para decir presente en el estadio Monumental.

Al reflexionar sobre el impacto histórico que deja el astro rosarino y el vacío que afrontará el deporte mundial, Soria disparó una frase lapidaria que resonó directamente en la vereda de enfrente, donde transita su histórico antagonista, Cristiano Ronaldo:

"Hay un antes y un después en la historia del fútbol y en la historia de la humanidad. Yo creo que tardaremos 200 años en volver a ver una figura emergente como la de Leo".

La definición del periodista español funciona como un claro dardo en la pulseada eterna por el trono del fútbol contemporáneo entre Messi y CR7.

Mientras el capitán argentino coronó su trayectoria con la ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022 —afianzándose de manera indiscutida en la cima junto a mitos de la talla de Diego Maradona y Pelé—, Cristiano Ronaldo ha protagonizado diversos cortocircuitos e intentos por equipararse arbitrariamente a esas mismas glorias históricas.

Con este contundente testimonio desde el anillo interno del Monumental, Soria volvió a marcar la cancha en favor del ocho veces ganador del Balón de Oro, dejando en claro que, para el universo "messiánico", la dimensión futbolística de Lionel no admite comparación posible ni en el presente ni en las próximas generaciones.