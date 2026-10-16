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“El peso del escudo mata el relato”: Verón, una chicana y el mensaje para la hinchada de Estudiantes

Por Redacción

Juan Sebastián Verón volvió a expresarse en las redes sociales tras la fiesta que protagonizó la hinchada de Estudiantes en las tribunas durante la Copa Libertadores. El presidente albirrojo compartió un mensaje en Instagram en el que reivindicó el sentido de pertenencia, la historia del club y el acompañamiento de los hinchas, con una frase que sintetizó su postura: “El peso del escudo mata el relato”.

“Nos cuentan butacas, cordones, cuánta gente llevamos, si somos o no somos, lo que cuenta es esto”, escribió Verón, en una publicación en la que puso el foco en el sentimiento de los simpatizantes y en la importancia de acompañar al equipo en las grandes citas internacionales.

En ese sentido, el dirigente destacó el valor de vivir estas instancias y el respaldo de una hinchada que, según remarcó, conoce la historia de la institución y entiende lo que representan este tipo de momentos. “Llegar y vivir instancias, saber que detrás de una hinchada que entiende y sabe lo que significan estos momentos, porque los vivió, vive y va a seguir viviendo”, expresó.

“En el relato se acomodan todos, ese escudo y su historia son para poquitos, solo para aquellos que creen en los imposibles. Vamos nosotros”, concluyó el presidente del Pincha.

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