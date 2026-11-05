El pibe Tomás Aranda apura su regreso en Boca

El proceso de recuperación de Tomás Aranda avanza a un ritmo considerablemente más acelerado de lo previsto, lo que encendió la ilusión en el mundo Boca de cara al tramo decisivo de la temporada .

Tras haber sido operado hace casi tres meses por una fractura de peroné, el juvenil enganche superó los plazos iniciales que estimaban su regreso recién para la pretemporada de enero de 2027.

La evolución clínica del futbolista abre ahora la posibilidad concreta de que vuelva a sumar minutos en la recta final de las competencias oficiales del año.

La positiva respuesta física del mediocampista quedó en evidencia el lunes al reintegrarse a las prácticas grupales a la par de sus compañeros, exactamente nueve semanas y media después de haber sufrido la lesión.

Luego de una fase previa en la que realizó trabajos sobre césped, la ausencia total de dolor e inflamación en la zona afectada resultó un factor determinante para reducir los tiempos de rehabilitación.

Ante esta coyuntura, el cuerpo técnico analiza incluirlo en el banco de suplentes frente a Defensa y Justicia en La Bombonera en el marco de la definición de la Tabla Anual.

Las buenas sensaciones en torno al juvenil habían sido confirmadas previamente por el entrenador Rodolfo Arruabarrena tras la victoria por 1-0 en el Superclásico frente a River, ocasión en la que destacó el óptimo estado del jugador y la necesidad de consensuar su retorno progresivo junto al equipo médico.

De mantener esta respuesta física, el plazo abre la opción de que Aranda pueda reaparecer como titular para el cruce de semifinales de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre, y posteriormente quedar plenamente a disposición para la final de la Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.

La prioridad de la institución se mantiene en garantizar una vuelta en plenitud física, protegiendo la proyección de una de sus promesas en una etapa temprana de su carrera.

¿SE RESINTIÓ BATTAGLIA?

El mediocampista de Boca Rodrigo Battaglia, recientemente recuperado de una rotura en el tendón de Aquiles, podría perderse el próximo partido por una molestia física.

Aranda, en principio, no iba a volver hasta 2027, pero se recuperó muy rápido

El caso no es de gravedad y no requirió que el futbolista se realice estudios, aunque no le permite entrenar con normalidad por el momento.

En una etapa en la que Boca no para de recibir buenas noticias, tanto en lo deportivo como en la velocidad de la recuperación de algunos de sus lesionados, con el regreso de Tomás Belmonte a los partidos y de Tomás Aranda y Adam Bareiro a los entrenamientos, Battaglia encendió las alarmas para el equipo que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.