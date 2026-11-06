El Pincha ante un choque clave de cara al 2027

Sin chances de ingresar a los playoffs del Torneo Clausura, Estudiantes visitará mañana a Talleres en Córdoba, desde las 15, en el Estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

Pese a haberse quedado sin posibilidades de avanzar a los octavos de final, luego del empate 3-3 frente a Instituto en UNO, el Pincha afrontará un compromiso importante para sus aspiraciones de acceder a las copas internacionales de 2027. Para eso, está obligado a conseguir una victoria y, además, deberá estar atento a los resultados de sus competidores en la Tabla Anual.

En cuanto al equipo, el entrenador todavía no definió la formación inicial. Sin embargo, según trascendió en las últimas horas, Guido Carrillo no formaría parte de la delegación que partirá esta tarde rumbo a la Docta, luego del entrenamiento.

En ese contexto, el Cacique terminará de delinear los once titulares durante la práctica de esta mañana y posteriormente dará a conocer la lista de convocados. Más allá de las bajas y las dudas que pueda presentar, todo indica que el DT dispondrá de un mix. Cabe señalar, que no podrá contar con Santiago Núñez quien fue expulsado la fecha pasada.

Del otro lado de la cañada, está Talleres, que llega con otro ánimo luego de vencer 3-0 a Deportivo Riestra en el Bajo Flores, por la última jornada. El equipo dirigido por Omar De Felippe buscará darle continuidad a ese resultado y, de acuerdo con lo que se pudo conocer, el entrenador mantendría gran parte de la formación que consiguió el triunfo, aunque tendrá la baja de Fascendini, quien sufrió una molestia muscular en la pierna derecha.

A diferencia del conjunto albirrojo, el equipo cordobés ya no tiene posibilidades de clasificarse a los playoffs ni de acceder a las copas internacionales de 2027. De esta manera, ambos afrontarán el compromiso con objetivos diferentes: Estudiantes necesita una victoria para sostener su ilusión copera, mientras que Talleres buscará cerrar el torneo de la mejor manera.

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Cambio de árbitro para la definioción de la Supercopa Argentina entre Estudiantes e Independiente Rivadavia, del próximo jueves en córdoba. En este sentido, AFA modificó la designación original y Yael Falcón Pérez reemplazará a Nicolás Ramírez.

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