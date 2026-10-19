El Pincha cambió el chip y le apunta a Flamengo

Borrón y cuenta nueva para Estudiantes. El plantel dejó atrás la derrota ante San Lorenzo y apunta los cañones al partido del jueves ante Flamego, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores.

Sin demasiado tiempo de descanso, el Pincha regresará hoy a los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Allí, el entrenador comenzará a definir la estructura inicial del equipo, donde se estima que dispondrá de un once de lujo.

En este sentido, con la mayoría de futbolista a disposición, el DT pondrá toda la carne en el asador y volverá a contar con piezas claves que no fueron tenidas en cuenta en el partido de ayer como Fernando Muslera y Ezequiel Piovi.

A su vez, todo indica que en defensa contará con los habituales titulares, al igual que en el mediocampo. Mientras que en la ofensiva, el tridente de ataque podría estar compuesto por Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Correa.

Estudiantes comienza con los preparativos de cara al juego en Brasil, donde los dirigidos por Alexander Medina buscarán llegar al último partido de la cita máxima del continente.

flamengo goleó con titulares

Flamengo derrotó por 3-0 a Bahía en condición de visitante, por la fecha 31 del Brasileirao. Leonardo Jardim paró en cancha a todos sus titulares, un equipo similar al que utilizará en la revancha del jueves.

Jorginho –de penal–, Plata y Paquetá, convirtieron los goles para el Mengao, que se mantiene líder como líder del campeonato.