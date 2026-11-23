Estudiantes pone primera en City Bell y comienza a transitar una semana especial, con la final de la Copa Libertadores del sábado ante Palmeiras en Montevideo como horizonte. Después de un domingo libre, que sirvió para descansar, relajar y despejar la cabeza en medio de la tensión que se vive en el Mundo albirrojo, el plantel se reencontrará este lunes en el predio Mariano Mangano para retomar los trabajos.

Será una semana de detalles, de evaluaciones y de decisiones para Alexander Medina, que empezará a darle forma al equipo que buscará la séptima estrella continental. En el laboratorio de City Bell, el cuerpo técnico pondrá especial atención sobre aquellos futbolistas que todavía no se encuentran al cien por ciento desde lo físico y futbolístico. La intención será recuperar piezas y llegar al sábado con la mayor cantidad de alternativas disponibles.

Uno de los nombres que concentra la expectativa es Joaquín Correa. Como informó este medio, el Tucu atraviesa una instancia de evaluación y, de acuerdo con la información que trascendió en los últimos días, respondió correctamente. Su evolución será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos y, si llega en las condiciones necesarias para afrontar una final de esta magnitud, tendría chances de ser de la partida. Su posible presencia representa una noticia importante para el Cacique, que trabaja en el armado de la estructura inicial y analiza las variantes para definir el once.

La incógnita también pasa por el dibujo táctico. Medina deberá resolver si mantiene una línea de cinco defensores, con dos carrileros para darle amplitud y recorrido al equipo, o si opta por otra disposición. En el mediocampo, la idea sería sostener dos volantes centrales, mientras que en ataque habría un referente de área acompañado por dos futbolistas encargados de abastecerlo y moverse por detrás o a sus costados. La distribución de los nombres y las características de cada pieza empezarán a tomar mayor claridad a medida que avance la semana.

Por ahora, todo indica que el entrenador se apoyará en la base que viene siendo titular, aunque los entrenamientos también servirán para observar quiénes llegan mejor y qué alternativas pueden ofrecer desde el arranque o durante el partido. En una final, el margen de error es mínimo y cada decisión tendrá peso: desde la elección de los intérpretes hasta la manera de administrar los momentos del encuentro.

La hoja de ruta ya está definida. Estudiantes trabajará en el Country Club de City Bell hasta el miércoles, jornada en la que viajará a Uruguay. Una vez instalado en Montevideo, el plantel continuará con la preparación jueves y viernes en el predio de Montevideo City Torque, antes de afrontar el compromiso decisivo del sábado ante Palmeiras. La cuenta regresiva ya comenzó y el Pincha pone primera en una semana que puede quedar marcada en su historia.

borrón y cuenta nueva

Tras el empate y la posterior consagración de Flamengo en tierras paulistas, Palmeiras regresó ayer a las prácticas. Mañana visita a Chapecoense por la penúltima fecha del Brasileirao.