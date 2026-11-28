La capital de Uruguay amaneció hoy revolucionada por el desembarco masivo de la parcialidad de Estudiantes de La Plata. En la antesala de la gran final de la Copa Libertadores de América que se disputará este sábado desde la 17 contra el Palmeiras de Brasil, un verdadero éxodo albirrojo cruzó el Río de la Plata para alentar al equipo en una cita histórica.

El movimiento se sintió con con fuerza durante toda la semana aunque desde la noche del viernes se intensificó en los distintos pasos fronterizos que unen la Argentina con Uruguay. A raíz de la incesante llegada de micros de larga distancia, autos particulares, camionetas y hasta motos, se registraron largas filas y demoras que superaron las cinco horas para completar los trámites migratorios y poder avanzar

Sin embargo, el cansancio del viaje no aplacó el fervor de los hinchas. Durante toda la madrugada y las primeras horas de esta mañana, los contingentes que llegaban de La Plata y de diversas filiales del interior argentino fueron arribando de manera ininterrumpida a Montevideo.

Lejos de ir a descansar, cientos de hinchas que ya se encontraban instalados en suelo uruguayo permanecieron en vigilia para darle la bienvenida a cada nueva caravana. Banderas, bombos, bengalas y cánticos marcaron el pulso de una noche en vela en puntos neurálgicos de la ciudad, transformando la previa en una fiesta popular.

Con el grueso de la delegación de hinchas ya en destino, Montevideo respira clima de final continental a la espera del pitazo inicial de esta tarde ante el conjunto brasileño.