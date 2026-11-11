El Pincha nunca pudo ganar la Supercopa

Estudiantes e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán mañana en Córdoba para definir al nuevo campeón de la Supercopa Argentina.

La de este año será la duodécima edición de la competencia que enfrenta a los campeones del campeonato local y de la Copa Argentina.

La primera vez que se disputó la Supercopa Argentina fue en el 2012, cuando Arsenal se quedó con el título luego de vencer 4-3 en los penales a Boca tras el empate sin goles en los 90 minutos.

Las siguientes dos ediciones se definieron por la mínima, gracias a los triunfos 1-0 de Vélez y Huracán sobre Arsenal y River, respectivamente.

En lo que respecta a la Supercopa Argentina 2015, que se llevó a cabo a principios del 2016, San Lorenzo dio una clase de fútbol al golear 4-0 a Boca, mientras que en la edición 2016 Lanús pasó por arriba a River con un contundente 3-0.

La Supercopa Argentina 2018 fue a parar a manos de Boca, que derrotó por penales a Rosario Central después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Por otra parte, la edición correspondiente al 2019 tuvo que esperar hasta el 2021 debido a la pandemia de Covid-19. En esta ocasión, River aplastó a Racing con una contundente goleada 5-0.

Finalmente, los últimos campeones de la Supercopa Argentina fueron Boca (3-0 a Patronato), River (2-1 a Estudiantes en el estadio Mario Kempes de Córdoba) y Vélez (2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero).

Todos los campeones de la Supercopa Argentina:

2012: Arsenal

2013: Vélez

2014: Huracán

2015: San Lorenzo

2016: Lanús

2017: River

2018: Boca

2019: River

2022: Boca

2023: River

2024: Vélez