El Pincha presentó su Balance: los números que arrojó

La secretaría de finanzas de Estudiantes le presentó al resto de la Comisión Directiva el Balance del ejercicio 2025/26, que en horas del mediodía fue enviado vía email a los socios registrados. Luego esos números fueron tratados en la reunión que anoche realizó la dirigencia en el Country Club de City Bell.

El dato más relevante es que el ejercicio arrojó un superávit de 457 millones de pesos luego del balance negativo del año pasado, que fue el primero en una década.

La venta de Mikel Amondarian en casi 11 millones de dólares fue determinante para este número, al mismo tiempo que se tomaron diferentes revaluaciones de activos. La venta de Mauro Méndez fue informada en 500 mil dólares el total de la ficha que tenía el Pincha, es decir el 80 por ciento.

Los números, que están siendo desglosado por los socios, serán presentados en la Asamblea Anual Ordinaria a llevarse a cabo el sábado 17 de octubre en el entrepiso del sector de la platea de 115, en UNO, a partir de las 9 de la mañana.

Otro dato es que el resultado operativo anual es de 25 mil millones de pesos, al tiempo que todas las actividades dieron índice negativo a excepción del fútbol. El Golf, el Colegio y los deportes amateurs cerraron con números negativos. El fútbol profesional y el estadio son los principales motores del Club.

El Pasivo se redujo en caso 10 millones de pesos en relación a los valores actualizados a la fecha: de 49 mil millones a 38 mil millones de pesos. La reducción real fue del 21,5 por ciento. El patrimonio neto ascendió a 171.795 millones de pesos.