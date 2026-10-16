El Pincha repudió la decisión de Conmebol

La confirmación de la ausencia de Marcos Rojo, transferencia por la que el Pincha deberá pagar alrededor de 500 mil dólares, se conoció en horas del mediodía con un comunicado publicado en las redes sociales.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio”, fue el inicio del descargo de la dirigencia.

“En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”, cerró el comunicado que tuvo impacto mediático.

A su vez, el secretario de fútbol profesional Juan Martín Aiello declaró: “Estamos sorprendidos con la inhabilitación. AFA presentó el pedido a CONMEBOL pero ellos consultaron a FIFA por el tema. Es algo que no hizo antes y nos llama la atención”.

“CONMEBOL se agarra de la reglamentación de FIFA (Artículo 6) de que la ventana de transferencias internacional está cerrada. Ahora iremos al TAS a pedir una medida cautelar pero es algo que no se va a resolver de inmediato. La idea es que Rojo esté en la vuelta”, dijo el dirigente.

En tanto hay quienes sostienen que Flamengo iba a impugar el partido y pedir los puntos por su mala inclusión.