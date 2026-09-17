El Pincha rompió el maleficio y alcanzó las semis

Estudiantes cruzó el Rubicón, pasó la cañada y volvió a ubicarse entre los cuatro mejores equipos de América. Con la clasificación conseguida ante Corinthians en San Pablo, el Pincha terminó con un maleficio de 17 años sin alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores.

Meterse en esta instancia se había transformado en un verdadero karma para el conjunto albirrojo. Desde la conquista de la Copa en 2009, el León había chocado una y otra vez contra la barrera de los cuartos de final, quedando siempre a las puertas de regresar al selecto grupo de los cuatro mejores del continente.

El primer antecedente de esa serie de frustraciones se remonta a 2006. Tras volver a disputar la Libertadores luego de 22 años de ausencia, Estudiantes realizó una gran campaña y alcanzó los cuartos de final. Allí se encontró con San Pablo, por entonces campeón vigente. El equipo dirigido primero por Jorge Burruchaga y luego por Diego Simeone ganó 1-0 en la ida, pero cayó por el mismo resultado en el Morumbí y terminó quedando eliminado en la definición por penales.

La siguiente decepción llegó en 2010. Como campeón defensor de América, el equipo de Alejandro Sabella se topó con Inter de Porto Alegre. Después de perder 1-0 en Brasil, parecía encaminar la clasificación en Quilmes con una ventaja de dos goles. Sin embargo, un tanto de Giuliano a pocos minutos del final cambió la historia y dejó al Pincha fuera de competencia.

Hubo que esperar más de una década para volver a ver a Estudiantes en esa instancia. En 2022, con Ricardo Zielinski como entrenador, el rival fue Athletico Paranaense. Tras el empate sin goles en Brasil, el Furacão consiguió la clasificación en La Plata con un gol de Vitor Roque en tiempo de descuento, en una serie marcada por la polémica arbitral.

El antecedente más reciente se había producido en la edición pasada. Flamengo, que luego terminaría consagrándose campeón, eliminó al equipo de Eduardo Domínguez. Tras la derrota en el Maracaná, el León igualó la serie en UNO gracias a un gol de Gastón Benedetti, pero cayó en la definición desde el punto penal.

Después de 17 años Estudiantes volvió a acceder a las semifinales de la Copa Libertadores

Por eso, la clasificación conseguida en San Pablo tiene un valor especial. No solo significó eliminar a Corinthians en territorio brasileño, sino también romper una larga racha de frustraciones y devolver a Estudiantes a una semifinal de Copa Libertadores, un lugar que no ocupaba desde aquella inolvidable campaña que terminó con la conquista continental de 2009.

Por otro lado, este triunfo también significó una revancha para Estudiantes respecto a la eliminación de 2023 en la misma instancia, pero en la Copa Sudamericana. Aquella noche en UNO, el Pincha llevó al Timao a los penales, pero en la definición desde el manchón de los suspiros no pudo quedarse con la clasificación.