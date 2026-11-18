Ayer por la mañana a puertas cerradas en el Country Club de City Bell, el plantel de Alexander Medina afrontó una nueva jornada de entrenamiento pensando en lo que será la final del próximo sábado 28 de noviembre ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo.

Con todavía varios días por delante antes de emprender viaje a la capital uruguaya, el foco está puesto en recuperar físicamente a los futbolistas tras un año exigente. El caso más importante a seguir es el de Joaquín Correa, que salió lesionado en la última fecha del Torneo Clausura ante Talleres y se recupera de una lesión muscular grado 2 en el bíceps de su pierna derecha, apuntando a estar a disposición para el decisivo choque en Uruguay frente al Verdao. Al tratarse nada más ni nada menos que de una final continental, la cual el Pincha volverá a disputar tras diecisiete años, el “Tucu” pese al descanso otorgado por el cuerpo técnico para el fin de semana, se movió en City Bell para no perder tiempo y estar en óptimas condiciones lo antes posible.

La Reserva va por la clasificación a los playoff en Santiago del Estero

El conjunto de Jonatan Schunke visita hoy desde las 15:00 hs a Central Córdoba por la última fecha del Torneo Proyección. Estudiantes llega tercero con 32 puntos en el grupo B producto de nueve victorias, cinco empates y tres derrotas, mientras que su rival ya llega sin chances en el decimosexto lugar. Así, sumando de a tres o bien empatando y esperando que Riestra (30) no gane por goleada su partido ante Atlético Rafaela se meterá entre los ocho mejores del certamen, algo que no logra desde el Torneo Apertura 2025.

Los convocados por el DT albirrojo son: Tiziano Van Der Tuin, Martino Botti (arqueros); Benjamín Crivaro, Francisco Acosta, Juan Caggiano, Faustino Messina, Máximo Desábato, Valente Pierani, Tomás Valentukonis, Joaquín Pereyra (defensores); Agustín Traina, Ciro Spalletta, Axel Atum, Agustín Ipoutcha, Leandro Alcaraz (mediocampistas); Franco Domínguez Ávila, Emanuel Fernández Soler, Franco Basualdo y Benjamín Sagües Barreiro (delanteros). El encuentro será transmitido por la plataforma LPF Play.