El Pincha visitaría a la “T” el viernes

Ya sin nada en juego y aguardando por el cierre del Torneo Clausura, desde la dirigencia de Talleres habrían solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino jugar el viernes a las 19:00 hs en el estadio Mario Alberto Kempes, ya que desde la organización manejaban en “borrador” la posibilidad de colocar el duelo entre la T y el Pincha el miércoles o jueves.

El pedido de la dirigencia del conjunto cordobés responde al hecho de que la Reserva dirigida por Lautaro y Rodrigo Acosta, marcha tercera a un punto del líder Vélez en el grupo A y se jugará una gran chance de seguir en puestos de playoff este martes por la tarde frente a Argentinos, pero en caso de que la Primera División juegue el miércoles o jueves, varios juveniles que integran el plantel profesional comandado por Omar De Felippe no podrían ser parte de la visita al Bicho por la fecha 15 del Torneo Proyección.

Mientras tanto, desde el Pincha siguen de cerca la definición del día y horario para definir la logística respecto al viaje a la provincia de Córdoba, donde se jugará una parada importante para buscar meterse por tabla anual en la próxima Copa Sudamericana.

El plantel de Alexander Medina, tras lo que fue el empate 3-3 del sábado por la noche ante Instituto en su última actuación como local en el campeonato, tuvo el domingo y el lunes libre y retornará a los trabajos en el día de hoy a las 9:30 hs a puertas cerradas en City Bell para comenzar a preparar el duelo ante los dirigidos por Omar De Felippe, donde el León buscará cerrar un flojo Torneo Clausura con una alegría.

Pensando en dicho duelo, el DT albirrojo apelaría a lo mejor que tiene a disposición teniendo en cuenta que tendrá varios días de descanso por delante antes de afrontar la final de la Supercopa Argentina que se disputará el jueves 12 con Independiente Rivadavia en el estadio Julio César Villagra de Belgrano.

El plantel del Cacique Medina volverá a los trabajos hoy a las 9:30, en City Bell

Si bien el gran objetivo lógicamente es la final de la Copa Libertadores del 28 de noviembre en Montevideo, pese a que ya no tiene chances de meterse en playoff tras la igualdad con la Gloria, desde el León buscan sacar boleto a la segunda competencia más importante del fútbol sudamericano y así no depender exclusivamente de lo que pueda llegar a pasar en el estadio Centenario ante Palmeiras, donde el Pincha y el Verdao volverán a verse las caras tras lo que fue la final jugada en 1968.

Así, aguardando por definiciones, en el Country Club los conducidos por el Cacique comenzarán a planificar un duelo ante un rival que también realizó un flojo torneo, pero que viene de derrotar 3-0 como visitante a Deportivo Riestra y ahora buscará cerrar con una última alegría ante su gente un 2026 que lejos estuvo de ser el ideal y que lo tendrá sin actividad hasta el arranque del campeonato del año próximo.