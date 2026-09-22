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QUINTA DERROTA CONSECUTIVA EN ESTE CLAUSURA

El Pincha volvió a perder fuera de UNO

Fabricio Pérez ejerce presión sobre “Pitín” Cardozo / Fotobaires

Por Redacción

En este torneo doméstico, Estudiantes no tiene la misma eficacia y efectividad que en la Copa Libertadores. Sobre todo fuera de UNO, donde el equipo del Cacique cosechó anoche la quinta derrota consecutiva, lo que no le permite afirmarse en la zona de playoffs (hoy por hoy está a seis unidades de Newell´s, el último estaría ingresando), ni tampoco en la tabla Anual, la que determina la clasificación a las copas internacionales del año que viene.

De acuerdo a lo que marcan las estadísticas, la última vez que Estudiantes sumó de a tres fuera de UNO, por el torneo local, se produjo el 18 de abril pasado, cuando venció por 1-0 a Instituto, en Córdoba, con el gol de Brian Aguirre, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.

Desde entonces, el conjunto albirrojo arrastra cinco caídas de manera consecutivas, y con un solo gol a favor: Boca (0-1), Deportivo Riestra (0-2), Sarmiento (0-2), Vélez (0-1) y Lanús (1-2).

TOMÁS PALACIOS ENTRENA CON LA SELECCIÓN

Por otra parte, el defensor Tomás Palacios, convocado por Lionel Scaloni para sumarse a la Selección, que tendrá por delante tres amistosos, uno de los cuales servirá para la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste, comenzará a entrenar hoy con el equipo nacional, en el predio de Ezeiza.

El ex jugador del Inter de Milán trabajará hasta el viernes, y luego será liberado para que pueda jugar la Súperfinal ante Central.

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