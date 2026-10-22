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VÓLEY FEMENINO

El Pincha volvió a UNO con una gran victoria

Por Redacción

El equipo femenino de vóley de Estudiantes tuvo un regreso a UNO a pura festejo. Después de la victoria frente a San Gregorio, el conjunto albirrojo volvió a mostrar su fortaleza y se impuso a San Lorenzo 3 a 1 con los siguientes parciales: 21-25, 25-18, 25-22 y 25-22.

El partido, que fue reprogramado en su momento por un encuentro de ida de las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores de América, correspondió a la décima fecha del torneo Metropolitano de División de Honor de vóley femenino.

Después de este importante triunfo, Estudiantes buscará prolongar su buen momento, cuando mañana visite al equipo de Universidad Nacional de Tres de Febrero por una nueva jornada del certamen, que marcará el cierre de la fase regular.

Estudiantes se encuentra obligado a ganar y esperar otros resultados favorables para tratar de clasificar a los Playoff y para de este modo evitar con el resto de los equipos del fondo de la tabla de posiciones evitar el descenso de categoría.

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