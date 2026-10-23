El plan del Vasco para el clásico ante el Rojo

Después de la histórica clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana tras derrotar por 3-1 a a Vasco da Gama en el Maracaná, el Xeneize ya pasó de página y concentra toda su atención en el Torneo Clausura, con la intención de seguir en lo más alto de la tabla anual a tres fechas del final.

La próxima parada para el cuadro de la Ribera será el clásico con Independiente de este domingo, a disputarse en el Estadio Libertadores de América. Luego de darle día libre al plantel, Rodolfo Arruabarrena ya piensa en el once que alineará contra el Rojo.

La idea del Vasco es alinear a todos los titulares para el encuentro, aprovechando que todos terminaron bien en Brasil y están en condiciones.

Con varios regresos, entre ellos el de Leandro Paredes, el de Alan Velasco y el de Rodrigo Battaglia, el entrenador tiene más opciones que nunca pero apostará por no rotar. Por si fuera poco, Tomás Aranda y Adam Bareiro evolucionan favorablemente de sus respectivas lesiones y pese a que estaban descartados hasta 2027, podrían regresar a las canchas antes de lo previsto y estar disponibles a comienzos del mes que viene.

Con este panorama, el calendario del conjunto azul y oro tiene como próximas paradas los enfrentamientos con Independiente, River y Defensa y Justicia, quje marcará el cierre la primera fase del torneo.

Una vez termine su andar justamente en la fase regular del Clausura, se medirá con Banfield por la semifinal de la Copa Argentina y luego viajará a Barranquilla, Colombia, para la definición de la Sudamericana, que lo tendrá enfrentando a Atlético Mineiro, que lo conduce Eduardo Domínguez, es entrenador de Estudiantes.

El Xeneize, de acuerdo a como están las cosas, tiene la chance de levantar hasta cinco campeonatos distintos en los próximos once encuentros: la Tabla Anual, el Torneo Clasura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Por el momento, la idea del entrenador y jugadores es ir paso a paso, sin perder la cabeza.