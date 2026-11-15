El plan para recuperar a Rodrigo Battaglia

Rodrigo Battaglia no fue tenido en cuenta por el técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, en el partido de ayer y el objetivo es que llegue en condiciones a la final de la Copa Sudamericana del próximo sábado 21 de noviembre. El volante arrastra una molestia muscular que llevó al cuerpo técnico a tomar precauciones y evitar una exigencia que pueda complicar su recuperación.

El mediocampista no pudo entrenarse a la par de sus compañeros durante la semana y realizó trabajos diferenciados. Por ese motivo, el Vasco resolvió no incluirlo en la delegación que viajó a Mendoza. La molestia se localiza en la zona del sóleo de la pierna derecha, una situación que puede presentarse luego de una operación por una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles, como ocurrió en su caso.

La decisión apunta a recuperarlo sin apurarlo y tenerlo disponible para el compromiso decisivo, que aparece como el gran objetivo del equipo después de la consagración del último fin de semana en la tabla anual. En Boca prefieren reducir las cargas y darle tiempo para que pueda llegar en las mejores condiciones posibles.

Si bien la situación no genera una preocupación mayor, su evolución será seguida de cerca durante los próximos días. Después de más de diez meses sin actividad por la operación del tendón de Aquiles, el regreso de Battaglia había despertado entusiasmo. Volvió a sumar minutos con Talleres y posteriormente fue titular ante Vasco da Gama, en una señal positiva dentro de su proceso de recuperación.

Sin embargo, la seguidilla de dos partidos consecutivos desde le pasó factura. El volante comenzó a sentir la molestia en el sóleo y el CT decidió administrar sus esfuerzos. Por esa razón, no ingresó ante Independiente ni frente a River, y tampoco estuvo entre los convocados para los compromisos posteriores.

Ahora, el objetivo es que pueda dejar atrás la molestia y completar una puesta a punto que le permita estar disponible para la final.