El plantel descansa y le apunta a los tucumanos

El plantel tripero regresó ayer a nuestra ciudad y recién retomará los entrenamientos mañana con vistas al partido del próximo viernes a las 19.00 frente a Atlético Tucumán en el Bosque.

El conjunto del Pata Pereyra arrastra una serie de cinco partidos sin derrotas, con empates consecutivos ante Argentinos Juniors, Banfield e Independiente Rivadavia en las tres últimas fechas. De los cinco partidos que quedan de la fase regular del Clausura, tres serán en el Zerillo, donde no debe perder puntos para seguir en zona de clasificación a las copas internacionales.

Después de los tucumanos, Gimnasia visitará a Huracán en el Ducó, recibirá a Sarmiento, irá a Río Cuarto ante un ya descendido Estudiantes y cerrará contra Belgrano -ya clasificado a la Libertadores por su título en el Apertura- en casa.

El único futbolista que finalizó la excursión a Mendoza con alguna molestia fue Pedro Silva Torrejón, quien debió ser reemplazado por Matías Melluso en el complemento. De todas maneras, en principio se trata de una molestia menor que no pone en riesgo su presencia ante el equipo de Julio César Falcioni en un compromiso clave.