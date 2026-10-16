El plantel entrena y el domingo descansa

El cuerpo técnico albiazul encabezado por Ariel Pereyra decidió que (tras el partido de anoche ante Huracán, en el Palacio Ducó) el plantel retome los entrenamientos hoy en el predio de Estancia Chica. También habrá entrenamiento mañana y recién el domingo el grupo tendrá jornada libre.

El próximo compromiso del Lobo será ante Sarmiento, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, partido que está programado para el viernes desde las 19.

Para ese compromiso es casi segura la ausencia de Agustín Colazo, quien sufrió una lesión muscular en la práctica del último miércoles.

El delantero sufrió una lesión grado 2 en el isquitibial derecho que lo dejó fuera del banco de suplentes anoche en el Ducó.

Por otro lado, para Bautista Barros Schelotto se terminó el año, ya que será intervenido quirúrgicamente de los dos hombros por sendas luxaciones recidivantes.

El cuerpo médico conjuntamente con el propio jugador decidieron aprovechar el fin del año para realizar las dos operaciones con un par de semanas de diferencia y encarar la pretemporada del verano sin mayores inconvenientes.

De continuar en actividad, el jugador tenía el riesgo de que se resienta de cualquiera de las lesiones e igualmente tener que operarse sin poder aprovechar el receso como tiempo de recuperación.

Se viene la Asamblea

Ya se encuentra habilitado el Portal de Autogestión para que los socios de la institución consulten si se encuentran habilitados para participar de la Asamblea Anual Ordinaria que se desarrollará el miércoles 21 a las 18 en la Sede Social de calle 4.

En el caso de no figurar cumpliendo las condiciones para participar, deberán escribir al WhatsApp de Socios (221 440 2811) o acercarse personalmente a la Sede Social.

En la Asamblea se tratará la Memoria y el Balance del último ejercicio cerrado el pasado 30 de junio y el Presupuesto de Recursos y Gastos para el período en curso que finalizará a mediados del año 2027.