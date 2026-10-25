El plantel mens sana descansa y mañana regresa a los entrenamientos en Abasto

Tras la victoria 2-0 sobre Sarmiento, Gimnasia quedó muy cerca de alcanzar los objetivos del semestre, tanto en el Clausura como en la clasificación para la Copa Sudamericana. Si bien no alcanzará las clasificaciones en esta fecha, el partido del viernes en Río Cuarto podría sellar ambos pasajes.

Ayer, el plantel albiazul entrenó en Abasto. Hubo regerativo para los titulares mientras que los suplentes hicieron dos bloques de fútbol contra un combinado de jugadores de La Plata en busca de equilibrar las cargas físicas.

El plantel tripero tendrá jornada libre en el día de hoy mientras que mañana retomará los entrenamientos. El jueves será el vuelo a la ciudad de Río Cuarto a través de Aerolíneas Argentinas y no se descarta que ese mismo día realice una práctica en aquella ciudad del sur cordobés.

Más allá de la victoria sobre el conjunto juninense, el partido en el Bosque dejó la buena noticia del regreso tras un año de Facundo Di Biasi y el debut del juvenil Leonel Troncoso. El Lobo terminó el partido ante el Verde con varios jugadores formados en el club (Steimbach, Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Franco Torres y los mencionados Di Biasi y Troncoso), liderados por otro jugador made in Abasto como Nacho Fernández, el capitán y guía de este equipo tripero.

Estudiantes en Río Cuarto y Belgrano en el Bosque son los dos rivales que le quedan al Tripero en esta fase regular de la Liga Profesional. De su ubicación dependerá el eventual enfrentamiento en los playoffs.