El plantel retornó a las prácticas pensando en el duelo ante Instituto

Con la mente en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, Estudiantes tampoco quiere dejar pasar la posibilidad de meterse en los playoff, pese a ser un objetivo que luego de la derrota del lunes frente a Unión aparece como una tarea complicada, teniendo en cuenta que no sólo deberá ganar los dos partidos que le quedan en la zona A, sino que también deberá esperar otros resultados. Sin embargo, lo ocurrido en la Copa de la Liga 2024 y el Torneo Clausura 2025, donde se metió prácticamente por la ventana y se terminó coronando, hacen mantener la llama de la esperanza viva dentro del plantel albirrojo.

Para ello, en primer lugar deberá derrotar a Instituto cuando lo reciba en UNO el sábado a las 21:30 hs. Por eso, ayer desde las 16:00 hs, los dirigidos por Alexander Medina pusieron manos a la obra para comenzar a preparar el choque frente a la Gloria.

Antes que nada, el Cacique ya sabe que no podrá contar con Leandro González Pirez, que en Santa Fe llegó a las cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Teniendo en cuenta que Santiago Núñez descansó en la visita al Tatengue, si bien el entrenador uruguayo todavía no realizó ningún trabajo táctico en cancha, el futbolista surgido de la cantera pincharrata tiene grandes chances de estar desde el arranque en el compromiso por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Sin margen para el error, además del defensor que fue campeón de la Copa Argentina, el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones con la camiseta roja y blanca, habría varios nombres habitualmente titulares, ya que como se ha manifestado desde el cuerpo técnico y los futbolistas, el objetivo es buscar luchar en todos los frentes en los que el Pincha se mantiene con vida.

A menos de un mes para la final de la Copa Libertadores, pese a ello, el DT pincharrata irá con lo mejor que tiene a disposición apuntando a llegar con vida a la última fecha sumando de a tres como local y esperando que no ganen Unión, San Lorenzo e Independiente.