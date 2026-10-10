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Eliminados en segunda ronda

Sábado negro para los tenistas platenses en el Masters 1000 de Shanghái

En el primer turno Tomás Etcheverry cayó ante el Checo Dalibo Svrcina 6-3, 3-6 y 75. Luego, Thiago Tirante fue derrotado por el español Rafael Jodar con parciales de 6-4, 2-6 y 3-6

Por Redacción

Tomás Etcheverry quedó afuera del Masters 1000 de Shanghái en la segunda instancia tras perder con el checo Dalibor Svrcina, que ocupa el lugar 126 del escalafón internacional.

El platense, ubicado en el puesto 31 del ranking, estiró la definición al tercer set luego de recuperar terreno en el parcial anterior, aunque no pudo sostener el ritmo en el tramo decisivo y el europeo se impuso por 6-3, 3-6 y 7-5 al cabo de dos horas y 58 minutos de juego en territorio asiático.

Ambos tenistas se habían cruzado una sola vez en el circuito profesional, justamente en China durante la temporada 2023, en un partido disputado en Zhuhai donde la victoria había quedado en manos del argentino.

En la siguiente fase del certamen, Svrcina se medirá con el ruso Daniil Medvedev, quinto preclasificado, que superó por 4-6, 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff, verdugo en su presentación inicial del español Martín Landaluce.

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