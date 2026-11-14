El platense Thiago Tirante cayó en un partido ajustado y no se pudo quedar con el ATP 250 de Estocolmo

El platense Thiago Tirante quedó a un paso de obtener su primer título ATP este sábado. Sin embargo, cayó ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-2, 4-6 y 7-6(3) en la final del ATP 250 de Estocolmo, aunque finalizará dentro del Top 50 este año.

Al tenista de La Cumbre le costó ponerse a ritmo durante el el primer set, ya que se mostró errático y sufrió la eficiencia de su rival. Sin embargo, Tirante se recompuso y jugó un gran segundo parcial impulsado por un saque que dejó de fallar.

En el tercer set, la paridad marcó el desarrollo que se quebró a partir de que ganó un gran punto con su derecha que ganó en el tiebreak. A partir de entonces, cometió varios errores que lo condujeron a la derrota y su rival demostró su mayor experiencia para mantener la cabeza fría en los momentos calientes y definitorios.

“Fue una final muy peleada. Estoy con bronca y frustración, porque estuvo muy cerca, fue de igual a igual. Se escapó por poco. Pero tengo que estar orgulloso de mí y de mi equipo por estar en la última semana con muchas ganas. Taylor ganó con experiencia; tiene más de 20 finales y para mí fue la primera”, señaló el nacido en La Plata después de perder la final.

A su vez, Tirante expresó su deseo por mantener su nivel el próximo año: “Fue el mejor año de mi carrera, ganándole a varios top ten, teniendo torneos muy importantes. Tengo que aceptarlo así, no me tengo que poner ninguna presión para 2027, tengo que ver qué debo mejorar y también disfrutar del proceso. Va a ser un lindo año, con muchos objetivos”.

A pesar de la derrota, el platense será el tercer argentino mejor ubicado en el ranking (sólo por delante están Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry) a partir del lunes y se ubicará en la posición N°47 del Ranking ATP.