El platense Thiago Tirante palpitó la serie de Copa Davis ante Turquía: “Estoy listo por si me toca jugar”

El tenista platense Thiago Tirante participó en una conferencia de prensa previa al inicio de la serie de Copa Davis, donde Argentina enfrentará a Turquía en Neuquén este fin de semana para mantenerse en la máxima categoría del tenis mundial. En ese sentido, recordó la anterior serie disputada en Corea del Sur y señaló cómo haber jugado ante los asiáticos lo marcó como profesional.

“Nos encontramos con una superficie bastante lenta que se va poniendo más rápida con el uso. Todos nos sentimos muy cómodos, la bola pica bastante, es muy jugable. Al principio lo que más te cuesta es moverte pero no es como Busan (Corea del Sur) donde era muy rápida y no deja lugar a la táctica. Creo que eso es lo que se había buscado”, inició el nacido en La Plata.

En ese marco, el N°52 del mundo se refirió a la importancia que tuvo en su carrera haber jugado ante Corea del Sur a principios de febrero. “La serie en Busan me marcó bastante para mi carrera. Más allá de la derrota saqué muchas cosas positivas. Me hizo crecer muchísimo como jugador y persona. Me sirvió para ver dónde estaba parado, desde ahí empecé a disfrutar mucho más de cada momento, le pude dar un enfoque diferente al tenis y a la vida. A veces es difícil parar la pelota y decir ‘mirá dónde estoy’ pero a veces hace falta”, señaló.

Consultado sobre si le tocará jugar single ante Turquía, el platense respondió lo siguiente: “Yo estoy listo por si me toca jugar, física y mentalmente y también en cuánto al análisis de los rivales”. Este viernes, el capitán Javier Frana decidirá quién será el jugador N°2 del equipo que enfrentará al mejor singlista de los turcos, ya que solo está confirmada la presencia de Francisco Cerúndolo (la mejor raqueta argentina).

Finalmente, Tirante habló sobre el nivel que tiene su rival y destacó la importancia de respetarlos a pesar de su bajo ranking. “Son jugadores habilidosos, tienen un estilo marcado, son ofensivos. Hay que respetarlos porque la Copa Davis es el evento donde hay más sorpresas en cuanto al ranking”, sentenció.

Tirante se baja de Chengdú

El tenista de La Cumbre oficializó en las últimas horas que no participará en el ATP 250 de Chengdú, que comenzará el próximo miércoles 23 de septiembre. La decisión del jugador se debe al exigente calendario y al estrecho margen de recuperación tras su participación con el equipo argentino de Copa Davis este fin de semana, donde la logística de viaje y la drástica adaptación al cambio de huso horario hicieron inviable su presencia en el torneo de China.

Con el objetivo de priorizar su estado físico y evitar el desgaste extremo que implica cruzar continentes en cuestión de días, Tirante optó por reestructurar sus próximos compromisos en el circuito. De esta manera, el platense se enfocará en ajustar su preparación y regresará al circuito en la última semana de septiembre para disputar el ATP 500 de Pekín.