El platense Tomás Etcheverry cayó ante Berrettini en Viena y sumó su sexta derrota consecutiva

Tomás Etcheverry extendió su mal momento este lunes en el ATP 500 de Viena. El platense perdió en su debut ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-4 para sumar su sexta derrota en forma consecutiva en el tramo final de la temporada.

El desarrollo del partido en Austria se inclinó rápidamente hacia el europeo gracias a la efectividad de su servicio y a su capacidad para capitalizar las oportunidades de quiebre. Si bien el nacido en La Plata intentó proponer resistencia desde el fondo de la cancha, la potencia del juego de su rival terminó por neutralizar sus opciones de recuperación, cerrando el marcador en sets corridos.

A pesar de mostrar rendimientos importantes esta temporada (como su título en Río de Janeiro y una destacada actuación en el US Open), la segunda mitad del calendario le ha resultado cuesta arriba. Desde su eliminación en Nueva York, acumula seis derrotas consecutivas.

Ante esta mala racha, peligra su lugar en el Top 30 a fin de año. Esta prolongada racha negativa representa un desafío significativo de cara al cierre del año calendario y a la planificación del próximo ciclo competitivo.

Etcheverry finalizará las últimas dos semanas del circuito ATP jugando en el Masters 1000 de Paris y en el ATP 250 de Estocolmo con el objetivo de terminar la mala racha. El platense necesitará ajustar detalles a fin de recuperar la solidez que lo llevó a meterse en la pelea con los mejores jugadores del mundo y ganar el primer título de su carrera.