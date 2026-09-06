El platense Tomás Etcheverry quedó eliminado en octavos de final del US Open

Se terminó el sueño para el platense Tomás Etcheverry. Este domingo, quedó eliminado en los octavos de final del US Open después de perder ante Alex Michelsen por 7-6(6), 6-4, y 6-4 en dos horas y 48 minutos de juego.

En el primer set, el nacido en La Plata inició 0-3 en el marcador. Sin embargo, se recuperó rápidamente para igualar las acciones y más tarde supo mantener su saque con facilidad para llegar al tiebreak. Allí, contó con dos chances para llevarse el parcial, pero su rival levantó su nivel a pura agresividad y dio vuelta el score para llevarse la manga por 7-6.

Michelsen no bajó el ritmo y le quebró el saque a Etcheverry en el primer game del parcial (el argentino llegó a sacar 40-0). A partir de allí, el estadounidense se mostró más que firme con su saque y cerró el set por 6-4.

El tercer set comenzó con el tenista oriundo de City Bell mostrándose firme con su saque hasta el quinto game cuando volvió a ser quebrado por su rival. El estadounidense siguió firme y logró cerrar el partido tras llevarse el parcial por 6-4, a pesar de haber enfrentado dos chances de quiebre.

De esta manera, se termina el camino de Etcheverry en el último Grand Slam del año. Su buen rendimiento le permitirá consolidarse dentro del Top 30. Su próximo desafío será la gira asiática, ya que no fue convocado por Javier Frana para disputar la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén.